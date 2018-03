Trump vê "possíveis progressos" em conversações com Kim Jong-Un

Rui Mendes - RTP06 Mar, 2018, 19:13 / atualizado em 06 Mar, 2018, 20:22 | Mundo

Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e a China mostram "otimismo cauteloso" e moderado sobre a vontade da Coreia do Norte em sentar-se à mesa das negociações. Este desenvolvimento acontece depois de meses de insultos e ameaças entre Trump e Kim Jong-Un.



Fontes oficiais dos Estados Unidos e da Coreia do Sul mostram-se reticentes, uma vez que conversações tidas anteriormente fracassaram, acrescentando que a Coreia do Norte pode estar a tentar ganhar tempo para desenvolver ainda mais o seu programa de armas nucleares e contornar as sanções impostas pelas Nações Unidas e pela administração Trump.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já colocou um "post" no Twitter: "Possíveis progressos podem acontecer nas conversações com a Coreia do Norte. Pela primeira vez em muitos anos, um esforço sério está a ser levado a cabo pelas partes interessadas. O Mundo está atento a aguardar desenvolvimentos. Pode ser uma falsa esperança, mas os Estados Unidos estão prontos a avançar com firmeza em qualquer direção".





Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de março de 2018

UE saúda "iniciativas encorajadoras" na Península da Coreia

As declarações de Donald Trump surgiram depois da Coreia do Norte ter-se mostrado disposta a discutir com os Estados Unidos o programa nuclear e a normalizar as relações com Washington.A garantia foi feita por uma delegação de oficiais da Coreia do Sul que esteve reunida com Kim Jong-un, em Pyongyang.O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, que visitou a Coreia do Sul durante os Jogos Olímpicos de Inverno, disse que Washington vai continuar a aplicar a "máxima pressão" sobre Pyongyang."Todas as opções estão em cima da mesa e a nossa postura quanto a isso não mudará até vermos passos confiáveis, verificáveis e concretos em direção à desnuclearização", disse Pence.A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) saudou as "iniciativas encorajadoras" na península da Coreia, reportando-se à organização de uma cimeira entre os Governos das duas Coreias e à suspensão dos ensaios nucleares durante as negociações.Federica Mogherini anunciou que a ministra dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, vai reunir-se com os seus homólogos da UE em 19 de março, em Bruxelas, para os informar dos últimos desenvolvimentos no processo de diálogo com a Coreia do Norte.