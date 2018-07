Trump volta a acusar parceiros da NATO de incumprimento

Antes de chegar, ainda a bordo do avião presidencial Air Force One, o presidente norte-americano voltou a acusar os parceiros da NATO de incumprimento nas despesas militares.



Para o comentador de política internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, a questão das verbas da defesa vão dominar esta cimeira da NATO.



De acordo com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, quatro países estão nos dois por cento acordados: Estados-Unidos, Reino Unido, Grécia e Estónia.



A Lituânia, Letónia, a Polónia e a Roménia devem-se juntar ao grupo.



Portugal é um dos países que não atinge os dois por cento de despesa militar. Em 2017 essa despesa foi de 1,24 por cento.



Em 2018 a estimativa é de que a despesa militar atinja 1,36% do Produto Interno bruto.



António Costa vai estar na cimeira que começa esta quarta-feira e dura dois dias.



O primeiro-ministro faz-se acompanhar dos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa.