Trump volta à carga com dívidas à NATO e promete retirar militares da Alemanha

Há cerca de 52 mil militares norte-americanos em território alemão e a Alemanha tem sido um dos maiores aliados europeus dos EUA na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês). Mas na segunda-feira Donald Trump voltou a acusar Berlim de ter "dívidas" para com a organização e de tratar "mal" Washington, relativamente a assuntos de comércio internacional.





Numa tentativa de pressionar o Executivo de Angela Merkel, em relação às contribuições financeiras para a NATO, Trump disse que irá reduzir para cerca de "metade" os militares norte-americanos na Alemanha.



"É um custo enorme para os EUA", acrescentou. "Vamos reduzir o número para 25 mil".





A decisão da Administração Trump pode não apenas aumentar as tensões entre Washington e Berlim, como enfraquecer a segurança da própria Aliança Atlântica.





Trump garante: "Até que eles paguem, vamos retirar os nossos soldados, cerca da metade, e cerca de 25 mil vão ficar. E veremos para onde vamos dali, mas a Alemanha tornou-se uma infratora".





Dados oficiais do Pentágono indicam que o número de militares destacados na Alemanha em permanência era de 34.674, no passado mês de março. Este número pode atingir os 52 mil, quando se somam às rotações de pessoal os efetivos envolvidos em exercícios militares.



Isto é, se forem incluídas as unidades militares em rotação, o número pode superar, apenas temporariamente, os 50 mil. Além do contingente militar, há ainda cerca de 17,5 mil civis norte-americanos que trabalham para o Departamento de Defesa dos EUA na Alemanha.



Portanto, segundo os dados oficiais, podem ser retirados da Alemanha cerca de 9500 militares norte-americanos.



Alemanha "tem dívidas" mas beneficia dos EUA



A presença militar dos EUA em território alemão é um legado deixado pela ocupação dos aliados após a II Guerra Mundial e formava a maior parte do escudo de defesa contra a União Soviética durante a Guerra Fria. Desde então, o número de militares norte-americanos destacados na Europa diminuiu, mas a Alemanha continua a ter mais militares dos EUA do que qualquer outro país do Velho Continente.





A Alemanha funciona ainda como um ponto estratégico para as forças militares norte-americanas. Além de servirem como uma barreira para a influência da Rússia, as Forças Armadas dos EUA utilizam as bases militares em solo alemão para coordenar ações na Europa, África e Médio Oriente.





O recrudescimento das ambições militares da Federação Russa, sob a Presidência de Vladimir Putin, deu à presença norte-americana uma nova importância. Ainda assim, Trump tem martelado a tecla de que a Alemanha não paga o que deve para o orçamento da OTAN.



"A Alemanha tem dívidas, há anos que têm dívidas e devem milhares de milhões de dólares à OTAN, e têm de pagar", disse. "Protegemos a Alemanha e eles têm dívidas. É ridículo", acrescentou.





O Presidente norte-americano acusou também a Alemanha de beneficiar financeiramente com a presença militar dos EUA.



"Estes são soldados bem pagos. Vivem na Alemanha, gastam toneladas de dinheiro na Alemanha. À volta de todas as bases (com militares norte-americanos), é tudo muito rico. A Alemanha beneficia com isto", concluiu.







Para além das dívidas, Trump acusa a maior potência económica europeia de "tratar muito mal" os EUA em assuntos comerciais.



"Estamos a negociar com eles, mas não estou contente com a proposta que fizeram", declarou. "Eles custaram aos EUA centenas de milhares de milhões de dólares ao longo dos anos de trocas comerciais, portanto estamos a sofrer no comércio e estamos a sofrer na OTAN", declarou Trump.



Presença norte-americana é importante para a Europa





A NATO estabeleceu em 2014 uma meta para que cada um dos 30 membros gaste dois por cento do PIB em defesa. Esta não é a primeira vez que Trump acusa os parceiros europeus da organização de não cumprirem com as obrigações financeiras em defesa, deixando a maior parte dos custos para Washington.







Em reação ao anúncio de Donald Trump, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, disse esta terça-feira que a presença de militares norte-americanos no seu país é importante para a segurança dos EUA e da Europa.





Bases como a de Ramstein, no sudoeste da Alemanha, são fundamentais para operações militares no Iraque ou no Afeganistão, explicou ainda o ministro alemão.





O destacamento dos militares norte-amercicanos é essencial para o envolvimento militar transatlântico e a redução anunciada por Trump pode enfraquecer os laços entre os membros da NATO.





Esta terça-feira, também Norbert Walter-Borjans, do Partido Social Democrata Alemão, afirmou considerar a decisão norte-americana preocupante.



"É obviamente uma daquelas questões do tipo "América em primeiro lugar", analisando apenas o que é apropriado e pode ser decisivo para uma eleição nos EUA", disse em declarações à rede N-tv.







Já a NATO minimizou o anúncio de Trump: o secretário-geral Jens Stoltenberg lembrou que os EUA ainda não tomaram qualquer decisão sobre a eventual retirada de tropas da Alemanha.



"Os Estados Unidos deixaram claro que não foi tomada qualquer decisão final sobre como e quando" serão retiradas tropas norte-americanas destacadas na Alemanha, disse Stoltenberg em conferência de imprensa, na véspera de uma reunião por videoconferência entre os ministros da Defesa da Aliança Atlântica em que esta questão será discutida.



Stoltenberg adiantou, no entanto, ter já falado com Trump sobre o tema, acrescentando estar também em contacto com Berlim.



"O que me interessa é que mantenhamos uma capacidade de dissuasão e uma defesa credíveis e a forte ligação entre a América do Norte e a Europa", disse ainda o secretário-geral da Aliança, recordando que Washington aumentou a presença militar na Europa nos últimos anos e que os aliados europeus estão a gastar mais com a defesa.