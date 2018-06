Trump volta a exigir ao Canadá que aumente despesas na NATO

Lusa23 Jun, 2018, 21:48 | Mundo

Numa carta ao primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, datada de 19 de junho, o Presidente dos EUA dá conta de "uma frustração crescente dos Estados Unidos que aliados-chave como o Canadá não tenham aumentado as suas despesas de defesa como prometido".

O teor da carta foi tornado público pelo sítio iPolitics e um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro confirmou hoje à agência France-Presse a existência desta missiva.

Os membros da NATO comprometeram-se em setembro de 2014 a alocar uma verba de dois por cento do Produto Interno Bruto (PIB) até 2024.

O presidente dos EUA, que tem insistido nas críticas ao nível de gastos militares de vários países membros da NATO, reiterou que exigirá que esse compromisso seja honrado na cimeira da Aliança Atlântica em Bruxelas, a 11 e 12 de julho.

"Será cada vez mais difícil de justificar junto dos cidadãos norte-americanos que certos países continuem a não respeitar os nossos compromissos comuns em matéria de segurança coletiva", escreveu Trump.

Renée Filiatrault, porta-voz do ministro da Defesa canadiano, Harjit Sajjan, recordou hoje que o executivo canadiano se comprometeu, no ano passado, a aumentar em 70% as despesas militares, num horizonte de 10 anos, e sublinhou que "a participação do Canadá nas operações da NATO em todo o mundo constitui um sinal tangível do seu envolvimento na aliança transatlântica".

O envio desta carta ocorre num contexto de tensão entre o Canadá e os Estados Unidos, após a imposição de taxas norte-americanas sobre as importações de aço e de alumínio e de ataques de Trump a Trudeau, que acusou de "desonesto" e de "fraco" depois da cimeira do G7 (as economias mais avançadas do mundo).

