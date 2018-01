Trump: Yeah, vencerei a Oprah

RTP09 Jan, 2018, 22:14 / atualizado em 09 Jan, 2018, 22:18 | Mundo

Questionado sobre as eventuais ambições políticas da apresentadora Oprah Winfrey, o atual presidente disse que a campanha contra Oprah seria “muito divertida”, mas não acredita que acontecerá. “Gosto da Oprah, mas não acho que ela se vá candidatar. Conheço-a muito bem”, disse Trump, lembrando que esteve com Oprah num dos shows na sua última semana a apresentar.



Ainda aassim, Donald Trump não resistiu a responder a uma pergunta com um: “Yeah, vencerei a Oprah”.



Há duas décadas, na CNN, Trump disse que se alguma vez se candidatasse a Presidente dos Estados Unidos, escolheria para colega de equipe Oprah Winfrey. “Oprah. Adoro a Oprah. Oprah seria sempre a minha primeira escolha”, disse na altura Trump ao entrevistador a Larry King, em 1999. “Se ela o fizesse, seria fantástica. Ela é popular, é brilhante, é uma mulher fantástica”.



Em 2015, menos de uma semana depois de anunciar a sua candidatura a Presidente, Trump sugeriu de novo o nome de Oprah como a escolhida para sua vice-presidente, lembra a BBC. “Venceríamos facilmente”, acrescentou.



A equipa de Trump nunca escondeu a vontade de o empresário se candidatar a um novo mandato e o próprio muitas vezes argumenta com “os sete anos” que ainda lhe faltam à frente dos destinos dos EUA.



A reação de Trump surge depois de a CNN ter esta terça-feira noticiado que a apresentadora e atriz Oprah Winfrey está a “ponderar” candidatar-se à presidência dos Estados Unidos em 2020. A cadeia de televisão norte-americana citou dois amigos “muito próximos” de Oprah que pediram o anonimato.



Na entrega dos Globos de Ouro, Oprah Winfrey, que recebeu o prémio Cecil B. DeMille, pela sua carreira, fez um discurso que está a ser apontado como político. Foi aplaudido de pé pela audiência e teve vasta repercussão a nível mundial.