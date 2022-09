Truss e Macron prometem impulsionar "cooperação energética" entre os seus países

O gabinete Truss revelou que os dois líderes tiveram uma reunião à margem da Assembleia-Geral da ONU, em que estabeleceram o objetivo de "reduzir a volatilidade no mercado" da energia face a um "inverno difícil".

Os dois líderes sublinharam "a importância de trabalhar em conjunto para acabar com a dependência da energia russa e reforçar a segurança energética", acrescentou em comunicado um porta-voz de Downing Street.

Depois de terem coincidido nas cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II, em Londres, Truss e Macron realizaram hoje a sua primeira reunião bilateral formal desde que a chefe do governo britânica tomou posse há duas semanas.

O primeiro-ministro expressou neste encontro a sua disponibilidade para "reforçar a colaboração com a França e outras nações europeias" através de vários fóruns internacionais, "incluindo o G7 e a NATO", disse Downing Street.

A primeira-ministra e o Presidente também discutiram os "avanços impressionantes" das forças ucranianas nos últimos dias contra as tropas russas e concordaram na "importância dos amigos e aliados da Ucrânia" manterem o apoio "militar, económico e político" a Kiev.

Truss planeia encontrar-se quarta-feira com o Presidente dos EUA, Joe Biden, depois de ter descartado que Londres tenha perspetivas de assinar um acordo comercial com Washington a curto ou médio prazo, apesar de esse tratado ser um dos principais benefícios que alguns apoiantes do `Brexit` esperavam obter após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).