Tsipras diz que vitória de Macron é "inspiração para França e Europa"

Lusa 07 Mai, 2017, 23:19 | Mundo

"Estou certo que iremos trabalhar em conjunto para que a Europa altere o seu rumo, volte a inspirar as pessoas para que nunca mais se viva o pesadelo da extrema-direita", disse Tsipras, chefe do Governo grego e líder do partido Syriza (esquerda radical), numa mensagem no Twitter.

Na sexta-feira, Macron afirmou-se favorável a uma reestruturação da dívida grega, garantindo que irá "liderar" a luta para alcançar esta medida.

Na semana passada, o ex-ministro grego das Finanças Yanis Varoufakis, uma das referências da esquerda europeia, apelou ao voto nas presidenciais francesas em Emmanuel Macron, "o único ministro" europeu que ajudou a Grécia durante a crise da dívida.

O candidato centrista Emmanuel Macron obteve 62,7% dos votos na segunda volta das presidenciais francesas de hoje, quando estão contados 70% dos votos, segundo dados oficiais.

O resultado, inferior aos das projeções à boca das urnas, foram apurados depois do escrutínio dos votos das zonas rurais e localidades mais pequenas, onde Marine Le Pen (extrema-direita) teve mais apoio na primeira volta.

Segundo as projeções de três institutos de sondagens, Emmanuel Macron obtém 65% a 66,1% dos votos e Marine Le Pen 33,9% a 35%.