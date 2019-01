Tsipras quer moção de confiança ao Governo grego

Foto: EPA

Uma decisão tomada depois de o ministro da Defesa Panos Kammenos ter resignado em protesto contra o acordo entre a Grécia e a Macedónia para o novo nome do país, para República da Macedónia do Norte, com capital em Skopje.



O Governo liderado pelo Syriza tem tido o apoio dos sete deputados dos nacionalistas gregos independentes, partido a que pertence o ministro da Defesa demissionário. Mas agora com a saída do ministro abriu-se uma crise política que levou o primeiro-ministro grego a pedir a votação o quanto antes de uma moção de confiança ao Governo.