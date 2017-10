Tufão dirige-se para a costa japonesa

São esperados ventos com rajadas superiores a 250 quilómetros por hora e também chuvas torrenciais.



Já foram emitidos vários alertas, em particular para as povoações das zonas costeiras. Dezenas de milhares de pessoas foram aconselhadas a deixar as casas.



Também a circulação está a ser muito afetada, com os serviços ferroviários suspensos e centenas de voos já cancelados.



Várias empresas de grande dimensão, incluindo a Toyota, anunciaram a suspensão da actividade durante a passagem do tufão.