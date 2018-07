Partilhar o artigo Tufão dirige-se para zona devastada pelas chuvas no oeste do Japão Imprimir o artigo Tufão dirige-se para zona devastada pelas chuvas no oeste do Japão Enviar por email o artigo Tufão dirige-se para zona devastada pelas chuvas no oeste do Japão Aumentar a fonte do artigo Tufão dirige-se para zona devastada pelas chuvas no oeste do Japão Diminuir a fonte do artigo Tufão dirige-se para zona devastada pelas chuvas no oeste do Japão Ouvir o artigo Tufão dirige-se para zona devastada pelas chuvas no oeste do Japão

Tópicos:

Jongdari,