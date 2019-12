Tufão faz pelo menos 16 mortos nas Filipinas

O tufão Phanfone chegou ao centro das Filipinas com enorme violência e em plena época de Natal.



As rajadas de vento de 190 quilómetros por hora devastaram dezenas de casas e arrancaram telhados na província de Samar Oriental.



Um rasto de zinco retorcido e madeira partida depois da passagem de um tufão que também derrubou árvores e deixou perto de 90 cidades e municípios sem abastecimento elétrico e comunicações.



Mais a oeste, em Iloilo, conhecido como o coração das Filipinas, só a pé ou com algum risco é possível circular nas estradas.



As cheias que o Phanfone provocou, inundaram muitas das vias e habitações. Milhares de pessoas estão desalojadas.

Na habitual movimentação da época de Natal e turística, 25 mil pessoas ficaram retidas em zonas portuárias e 16 mil nos aeroportos das províncias mais atingidas. As autoridades falam em vários mortos e desaparecidos.



O tufão já deixou as Filipinas, mas ainda há alertas em várias zonas costeiras do oeste do país, devido ao risco de cheias e desabamentos de terras.