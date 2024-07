Tufão Gaemi afeta mais de 600.000 pessoas na China após causar cinco mortes em Taiwan

Segundo a agência de notícias oficial Xinhua, 290.000 habitantes tiveram de ser temporariamente deslocados devido à tempestade, que atingiu a província de Fujian, no sudeste do país, por volta das 19:50 locais (12:50, em Lisboa) de quinta-feira, com ventos máximos de 118,8 quilómetros por hora.

Entre a manhã de quarta-feira e a manhã de hoje, dezenas de localidades de Fujian registaram precipitações superiores a 250 milímetros (mm), atingindo, em alguns casos, 512,8 mm.

Prevê-se que o tufão se desloque para noroeste a cerca de 20 quilómetros por hora e perca força até chegar à província vizinha de Jiangxi, na tarde de sexta-feira. De acordo com o portal de acompanhamento de tempestades Zoom.earth, o Gaemi já tinha descido para o nível de tempestade tropical, com ventos de 75 quilómetros por hora, às 12:30 locais (05:30, em Lisboa).

Em vésperas da época dos tufões e das inundações, que se verifica normalmente nas últimas semanas de julho e nas primeiras semanas de agosto, as autoridades chinesas apelaram a uma intensificação dos esforços de prevenção e de salvamento.

Preveem-se inundações ao longo das principais bacias hidrográficas, como o rio Amarelo e o Yangtsé e deslizamentos de terras nas zonas montanhosas.

Além do alerta vermelho emitido pelo Observatório Meteorológico Central, o Ministério dos Transportes chinês elevou o sinal de emergência para o segundo nível mais elevado horas antes da chegada do Gaemi.

Em Fuzhou, capital de Fujian, todos os comboios foram suspensos hoje, assim como os serviços de alta velocidade que partiam para a província oriundos de Guangdong e Zhejiang. Mais de 200 embarcações de passageiros foram também canceladas.

A Agência Meteorológica Central de Taiwan (CWA) levantou hoje os avisos marítimos e terrestres em vigor desde terça-feira para a tempestade, que até à data causou cinco mortos e 688 feridos de diferentes graus, a maioria dos quais (228) na cidade de Kaohsiung (sul).

Segundo dados do Comando Central de Operações de Emergência (CEOC), mais de 52.700 residências continuavam hoje sem eletricidade em Taiwan e outras 24.000 sem abastecimento de água, algo que o líder da ilha, William Lai, prometeu resolver nas próximas horas.

Lai deslocou-se esta manhã a Kaohsiung para ver o impacto do tufão nas zonas montanhosas e anunciou subsídios até 20.000 dólares taiwaneses (cerca de 561 euros) para as famílias que sofreram inundações de mais de meio metro de água.

Quanto aos nove membros da tripulação do cargueiro tanzaniano Fu Shun, que se afundou ao largo de Kaohsiung, as autoridades conseguiram resgatar quatro deles, enquanto as buscas pelos outros cinco continuam.

Embora o pior do tufão já tenha passado, o CWA mantém os avisos de precipitação "extremamente forte" nas zonas montanhosas do centro e do sul de Taiwan, onde se acumularam até 1800 milímetros de precipitação desde terça-feira.