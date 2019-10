Tufão Hagibis provocou sete mortos e 17 desaparecidos

Mário Aleixo - RTP13 Out, 2019, 06:42 / atualizado em 13 Out, 2019, 06:42 | Mundo

Mais de 100 pessoas ficaram feridas na sequência da tempestade, que atingiu o centro e o leste do Japão com chuvas torrenciais e ventos fortes, provocando inundações e deslizamentos de terra, de acordo com a emissora pública NHK.



O Hagibis tocou terra no sábado pouco antes das 13h00 em Lisboa e, cerca de duas horas depois, chegou à capital japonesa com rajadas de vento até 200 quilómetros por hora, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).



Mais de sete milhões de pessoas foram recomendadas a deixar as suas casas, tendo dezenas de milhares sido acolhidas em centros de abrigo.



Na província de Nagano, as chuvas torrenciais fizeram transbordar o rio Chikuma, que atravessa a região, arrastando veículos e afetando várias cidades vizinhas.



Na cidade de Sano, em Tochigi, a enchente no rio Akiyama afetou uma área residencial, à qual já acorreram equipas de resgate, incluindo soldados.



Fumio Kishida, político do partido governante, afirmou que o Governo fará o máximo possível durante as operações de socorro.



Reconheceu também que as redes de energia do Japão precisam de ser fortalecidas, depois de quase 300 mil casas terem ficado sem eletricidade.



Na zona da capital, Tóquio, uma das zonas mais atingidas, os ventos chegaram aos 200 quilómetros por hora.



Agora o cenário está mais calmo, as nuvens deram lugar ao céu azul, como explicou na última madrugada à Antena 1, Nuno Abreu, guia turístico que está em Yokohama, no sul de Tóquio.











O pior já passou. O tufão Hajibis já deixou o Japão e ruma a norte.



Várias competições desportivas que tinham sido suspensas já foram entretanto retomadas. É o caso do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, assim como o campeonato do mundo de râguebi que está a decorrer no país.