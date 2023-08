Tufão Khanun aproxima-se do arquipélago japonês de Okinawa

Khanun, o sexto tufão da temporada no Pacífico e classificado como "grande" pela Agência Meteorológica do Japão, encontrava-se às 2h00 em Lisboa a cerca de 270 quilómetros a noroeste da ilha de Miyako, no arquipélago de Okinawa.

A tempestade está a deslocar muito lentamente, na direção oeste-noroeste, com rajadas de vento que podem atingir 180 quilómetros por hora, de acordo com as autoridades meteorológicas japonesas.

O tufão já causou dois mortos, um homem de 90 anos, esmagado quando uma garagem ruiu devido aos fortes ventos, e uma mulher de 89 anos, num incêndio depois de ter usado velas na sequência de cortes de eletricidade.

Sessenta e quatro pessoas ficaram feridas, acrescentaram as autoridades.

A companhia de eletricidade Okinawa Electric Power indicou que mais de 52 mil habitações da região, ou 8% do total, estavam a registar cortes de energia.

Cerca de 200 ligações aéreas foram também afetadas e o arquipélago começou a registar alguma escassez de alimentos, especialmente de produtos frescos como carne e legumes, nos supermercados, onde as pessoas fazem já longas filas.

As autoridades japonesas apelaram à prudência durante a continuação do fenómeno, dado o risco de tempestades, ventos fortes, ondas e aluimentos de terra.

A passagem do Khanun por Taiwan obrigou ao cancelamento de 126 voos, domésticos e internacionais, ligações marítimas e ferroviárias, informou a agência de notícias da ilha, a CNA.