Tufão Kong-rey faz um morto e 73 feridos na chegada a Taiwan

O tufão, acompanhado de rajadas de 184 quilómetros por hora e de chuvas torrenciais, atingiu por volta do meio-dia (04:00, em Lisboa) o sudeste de Taiwan, a parte menos povoada da ilha, que tem 23 milhões de habitantes.

Mesmo antes da sua chegada, foram observadas ondas de 10 metros de altura e pelo menos 27 pessoas ficaram feridas devido ao mau tempo, que causou deslizamentos de terra, informou a Agência Nacional dos Bombeiros, sem fornecer mais pormenores.

Inicialmente descrito como o tufão mais poderoso do ano, Kong-rey tem agora a mesma intensidade que o tufão Gaemi, a tempestade mais forte a atingir Taiwan nos últimos oito anos, quando chegou em julho.

Com um raio de 320 quilómetros, Kong-rey é considerado o mais extenso a atingir Taiwan em quase 30 anos.

Escolas e escritórios foram hoje encerrados em Taiwan, enquanto os moradores se preparavam para a tempestade.

O gigante tecnológico taiwanês TSMC declarou que tinha "ativado os procedimentos habituais de preparação para o tufão" nas suas fábricas de circuitos integrados e que não esperava qualquer "impacto significativo" na sua atividade.

As ruas de Taipé, atingidas por chuvas e ventos fortes, estão praticamente desertas.

Mais de um metro de chuva poderá cair até sexta-feira nas zonas mais afetadas.

Os meteorologistas alertaram para os ventos "destruidores" do Kong-rey e cerca de 35.000 soldados estão a postos para ajudar nos esforços de socorro.

Na quarta-feira, dezenas de serviços de transporte por barco e voos domésticos foram cancelados e as autoridades ordenaram evacuações em oito condados e cidades, incluindo Yilan, Hualien e Taitung.

De acordo com Chu Mei-lin, da Administração Meteorológica Central, a tempestade deverá enfraquecer quando atingir a costa e deslocar-se em direção às montanhas centrais antes de atravessar o Estreito de Taiwan, o que deverá afetar "severamente" a ilha até sexta-feira de manhã.

O ministro do Interior, Liu Shyh-fang, mostrou-se preocupado com o destino de dois turistas checos que faziam caminhadas no desfiladeiro de Taroko, perto de Hualien, e que não conseguiram ser contactados por telemóvel na quarta-feira.

Taiwan está habituada a tempestades tropicais, que são frequentes entre julho e outubro, mas é "invulgar que um tufão tão poderoso atinja a ilha tão tarde no ano", observou o meteorologista Chang Chun-yao.

Segundo os cientistas, as alterações climáticas estão a aumentar a intensidade dos tufões, com chuvas torrenciais, inundações repentinas e rajadas de vento muito fortes.

Kong-rey será o terceiro tufão a atingir Taiwan desde julho.

Este verão, o Gaemi matou 10 pessoas e feriu centenas, provocando inundações generalizadas na cidade de Kaohsiung, no sul do país.

A este tufão seguiu-se o Krathon, que varreu o sul de Taiwan no início de outubro, provocando ventos destruidores, inundações e deslizamentos de terras que causaram pelo menos quatro mortos e centenas de feridos.