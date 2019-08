Tufão Lekima provoca pelo menos 13 mortos ao chegar à China

Lusa10 Ago, 2019, 09:05 | Mundo

Citando as autoridades locais, a cadeia de televisão estatal refere que as vítimas foram registadas na província de Zhejiang, no leste do país, atingida pelo tufão na madrugada de hoje.

Segundo a agência oficial Xinhua, foi evacuada uma zona com mais de um milhão de pessoas como forma de prevenção.

Na sexta-feira, a China emitiu um alerta máximo para as áreas costeiras da província de Zhejiang devido à passagem do tufão Lekima, dada a previsão de ventos e chuvas fortes.

O alerta vermelho, emitido pela China, é o mais alto do sistema de alertas, de quatro níveis, levando as autoridades a preparar evacuações, suspender ligações ferroviárias, viagens aéreas e a exigir o regresso de embarcações aos portos.