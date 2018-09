Tufão Mangkhut aproxima-se de Macau

O Mangkhut move-se a uma velocidade de cerca de 30 quilómetros por hora, revelou João Francisco Pinto, jornalista da TDM, numa entrevista no Telejornal.



São esperadas chuvas e ventos intensos nas próximas horas.



As previsões apontam para inundações muito graves, com as águas a subirem perto de 2,5 metros nas zonas mais baixas da cidade.