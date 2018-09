Tufão Mangkhut provoca estragos nas Filipinas

Com ventos que atingiram os 330 kms por hora, o furacão chegou, esta madrugada, a Luzon, a maior ilhas das Filipinas.



Mais de nove mil pessoas foram retiradas de casas, perto da costa, e foram criados mais dois mil refúgios na parte norte da ilha principal.



De acordo com as autoridades locais, o tufão tropical deve seguir para oeste, em direção a Hong Kong, onde deve chegar na tarde de amanhã.



Taiwan e o sudeste da China também estão a monotorizar a chegada do Tufão, que até agora foi de categoria 5, mas, entretanto, deve perder intensidade.