Tufão Phanfone arrasa região central das Filipinas em dia de Natal

. Estas zonas são de maioria católica e várias festividades estavam a ser preparadas quando o tufão atingiu o local.Milhares de pessoas foram evacuadas para centros com muitas ruas a ficarem cheias de detritos e postes no chão. Duas vítimas mortais foram eletrocutadas e outra foi derrubada por uma árvore de mangas, de acordo com as autoridades locais.

Antena 1



Cinco pescadores da ilha de Samar estão desaparecidos.Foram 87 as cidades que sofreram quebras na eletricidade e nas comunicações e agora é preciso saber qual o valor total dos prejuízos.Zonas turísticas como a ilha de Boracay também foram severamente afetadas na quarta-feira, com o aeroporto internacional de Kalibo a ser fechado temporariamente.Muitos turistas tiveram de cancelar viagens de Natal por causa do Tufão, mais de 115 voos domésticos não partiram e 15 mil pessoas ficaram em terra. Muitas outras não puderam sair dos portos, devido ao cancelamento de vários ferries.Não é a primeira vez este mês que as Filipinas são afetadas por um tufão. No princípio de dezembro, o tufão Kammuri (o 20.º neste ano de 2019) fez 13 vítimas mortais e destruiu mais de oito mil casas.