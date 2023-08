Tufão Saola intensifica-se a caminho da costa sul da China

O tufão estava a deslocar-se para noroeste com ventos sustentados de 191 quilómetros por hora (km/h) e rajadas de até 234 km/h, de acordo com a Agência Central de Meteorologia de Taiwan, sendo agora considerado um tufão forte.

O olho do tufão não atingirá a parte continental de Taiwan, mas vai atingir as cidades do sul da ilha com as bandas exteriores.

Os serviços de meteorologia alertaram também para a possibilidade de chuvas e ventos fortes nas cidades do sul de Taiwan e, em especial, no sul da região de Pingtung. Atualmente, o Saola dirige-se o sul de Taiwan, no canal Bashi, que separa a ilha das Filipinas.

Até ao momento, a tempestade não causou grandes danos quando passou pelas Filipinas, no início desta semana, embora milhares de pessoas tenham ficado desalojadas quando a tempestade provocou fortes chuvas e inundou zonas baixas no norte das Filipinas.

Prevê-se que o tufão atinja o sul das províncias de Fujian e Guangdong, no sul da China, na sexta-feira.

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau anunciaram já vão emitir o sinal 1, durante esta tarde (hora local), devido à entrada do Saola num raio de 800 km do território.

No final desta semana poderá ocorrer uma interação com a tempestade tropical Haikui, pelo que ainda há incertezas quanto à trajetória e ao local onde o Saola vai tocar terra, acrescentaram.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território.

Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.