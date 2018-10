Tui acusa subdelegação do Governo de falta de colaboração no caso La Gallega

Lusa31 Out, 2018, 21:13 | Mundo

A fábrica, selada em setembro, pertence ao mesmo proprietário do armazém clandestino que explodiu em maio e fez dois mortos e 37 feridos, destruiu totalmente 31 casas e danificou 300, com um total de 800 pessoas afetadas nas localidades de Paramos e Guillarei.

Francisco Lameiro, também proprietário de outros dois espaços clandestinos com material explosivo entretanto descobertos, aguarda julgamento em prisão preventiva, sem fiança, indiciado pela prática dos crimes de homicídio por negligência, danos e lesões por negligência, risco de catástrofe e posse ilegal de explosivos.

No comunicado hoje divulgado, a câmara de Tui queixa-se de que a subdelegação do Governo, "titular das autorizações em matéria de explosivos", não a informou de que recebera uma ordem do tribunal encarregado do caso da explosão para proceder à "retirada e destruição do material que foi depositado na fábrica de pirotecnia pela própria subdelegação após ser encontrado no perímetro da mesma, uns dias após o acontecimento, a 23 de maio", e que só tomou conhecimento na terça-feira, por acaso, quando se deslocou a La Gallega para retirar algum do material que lá se encontrava.

"A Câmara Municipal considera imprescindível sublinhar que até ao dia de ontem (terça-feira) não teve conhecimento de que tinha sido ordenada a retirada do material encontrado nas instalações da fábrica pirotécnica, nem de que o tribunal ordenara à subdelegação que retirasse esse material", lê-se na nota de imprensa.

"É inadmissível que a Câmara não tenha sido informada, tendo em conta que, a 03 de outubro, um assessor municipal se deslocou à subdelegação, em Pontevedra, para tratar da coordenação entre administrações e que no mesmo dia se solicitou uma reunião com a secretária-geral da subdelegação, reunião em que participaram o presidente da câmara e os técnicos municipais, não se tendo obtido até à data resposta alguma por parte da administração estatal", sustenta a autarquia galega.

No documento, defende que já que é ela, através do seu presidente, "que está obrigada a executar a sentença de 2014 do Tribunal de Contencioso Administrativo n.º1 de Pontevedra, que anulou a licença de atividade e obras da fábrica de pirotecnia, é pelo menos preocupante que recaia no município a pressão pela inexecução da decisão judicial quando há outra administração também responsável por executar ações relacionadas com a retirada de material e com a própria atividade da pirotecnia que não colabora, nem se reúne, nem fornece informação alguma".

E conclui a nota indicando que estes factos "vão, é claro, ser comunicados ao tribunal" para todos "os efeitos que daí procedam e, sobretudo, cumprindo as obrigações municipais em matéria de execução da sentença".