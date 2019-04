Tumultos em nova manifestação de "coletes amarelos" em Paris

RTP20 Abr, 2019, 16:50 / atualizado em 20 Abr, 2019, 17:26 | Mundo

As forças de segurança repeliram os "coletes amarelos" entre as praças da Bastilha e da República, usando granadas de gás lacrimogéneo. Os manifestantes tentaram já pilhar algumas lojas, além de terem lançado incendiado estruturas como caixotes do lixo e motas.







Ao longo da tarde, a polícia tem vindo a repelir os manifestantes com gás lacrimogéneo, como testemunhou os correspondente da RTP em Paris.















Entre os manifestantes, houve quem contestasse as prioridades de distribuição de dinheiro. “Milhões de euros para a Notre-Dame. E para nós, os pobres?”, podia ler-se num cartaz erguido por um dos protestantes. “Tudo para a Notre-Dame, nada para os miseráveis”, dizia outro cartaz.





Paris estava em alerta depois do ministro do Interior ter argumentado que os serviços de inteligência o tinham informado da possibilidade de voltarem a ocorrer confrontos violentos na manifestação dos “coletes amarelos”.







Desde novembro de 2018 que os "coletes amarelos", incluindo muitos jovens vestidos de preto e de cara tapada, manifestam-se e criam o caos nas ruas de Paris.







O movimento nasceu espontaneamente num sinal de protesto que começou contra a taxação de combustíveis em França e contesta agora a carga de impostos, perda do poder de compra e desilusão geral com o Governo.





A manifestação, que se realiza pelo 23.º sábado consecutivo, voltou a reunir milhares pessoas nas principais artérias da capital francesa. Até ao meio-dia, a polícia tinha realizado 11 mil controlos preventivos e 126 pessoas foram inquiridas. Por toda a França, estima-se que estejam mais de dez mil manifestantes em protesto, seis mil dos quais em Paris.Boa parte da rede de metropolitano foi encerrada e cerca de 60 mil polícias foram destacados em toda a França.Há registo de uso de gás lacrimogéneo por parte da polícia em Toulouse, onde milhares de pessoas estão também em protesto.Para a próxima quinta-feira, está previsto um anúncio por parte de Emmanuel Macron sobre um pacote económico e social para fazer face aos protestos. Medidas que estiveram para ser conhecidas na passada semana, mas que acabou por não acontecer devido ao incêndio que devastou a catedral Notre-Dame, em Paris.