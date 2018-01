Tunísia com confrontos pelo terceiro dia consecutivo em protestos contra a austeridade

Lusa10 Jan, 2018, 23:57 | Mundo

Desde a segunda-feira que se verifica uma agitação social no país, sete anos após o início da `Primavera Árabe`, com uma revolução que exigiu trabalho e dignidade e derrubou o ditador Zine al-Abidine Ben Ali, segundo a agência de notícias francesa AFP.

Em Siliana (noroeste do país), jovens arremessaram esta noite pedras e `cocktails molotov` contra agentes de segurança e tentaram entrar num tribunal no centro da cidade. A polícia ripostou com gás lacrimogéneo, disse um correspondente da AFP.

Dezenas de manifestantes estão também concentrados nas ruas de Tebourba, a 30 quilómetros a oeste de Túnis, onde foi enterrado na terça-feira o homem que morreu em confrontos na noite de segunda-feira. A polícia reagiu com gás lacrimogéneo, relatou um residente.

Já na semana passada, protestos pacíficos esporádicos denunciaram o aumento dos preços e um orçamento de austeridade que prevê, entre outras coisas, aumentos de impostos.

Mais de 200 pessoas já foram detidas e dezenas de outras ficaram feridas em várias cidades da Tunísia desde o início dos confrontos.

Estes incidentes são o reflexo do aumento do descontentamento social na Tunísia, em particular contra o aumento do IVA e das contribuições sociais, em vigor desde 01 de janeiro, no âmbito de um orçamento de austeridade para 2018.

O mês de janeiro é tradicionalmente assinalado por uma mobilização social na Tunísia desde a "Revolução de Jasmim" em 2011, que derrubou o regime de Zine El Abidine Ben Ali, e o contexto é particularmente tenso atualmente, com a aproximação das primeiras eleições municipais do pós-revolução, adiadas por diversas vezes e previstas para maio.

A última vaga de contestação social, em janeiro de 2016, na sequência dos protestos desencadeados pela morte de um desempregado que se manifestava em Kasserine, alastrou por todo o país e forçou o Governo a decretar o recolher obrigatório durante vários dias.