Tunísia. EUA "profundamente preocupados" com dissolução de órgão judicial independente

Washington, 07 fev 2022 (Lusa) -- Os Estados Unidos mostraram-se hoje "profundamente preocupados" com a decisão do Presidente da Tunísia, Kaïs Saied, de dissolver o Conselho Superior da Magistratura (CSM) e com o encerramento da sede deste órgão pela polícia.