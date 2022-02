Tunísia. Magistrados em greve após dissolução de um organismo da classe

Após ter suspendido o parlamento eleito e demitido o Governo em julho, o Presidente Saied dissolveu no sábado o CSM, uma instância independente criada em 2016 para designar os juízes, que acusa de "parcialidade" e de permanecer sob a influência do partido islamita-conservador Ennahdha, o seu principal inimigo político.

A greve, que deverá prosseguir na quinta-feira, foi convocada após um apelo da Associação dos Magistrados Tunisinos (AMT), com o seu presidente Anas Hamadi a anunciar uma ampla adesão.

"De acordo com os dados recolhidos, e ainda a decorrerem, verificou-se uma ampla resposta dos magistrados, mais de 70%, ao apelo à greve", declarou Hamadi à agência noticiosa AFP, para acrescentar que o movimento apenas não foi seguido por uma "minoria".

"Através desta primeira etapa da nossa mobilização, exprimimos a nossa recusa desta decisão individualista do Presidente e que representa um perigo contra o Estado e contra um dos importantes pilares do regime democrático que é o poder judiciário", disse Hamadi.

O Sindicato dos Magistrados, uma organização com muita influência e que propõe uma reforma da magistratura "longe das tricas políticas" não apoiou o apelo à greve da AMT.

O Presidente Saied tem sido alvo de numerosas críticas no seu país, e ainda no ocidente, após a controversa decisão de dissolver o CSM, uma medida considerada um "revés democrático" no país onde teve origem a `Primavera Árabe`, protestos populares contra diversos regimes autoritários na região.

Em comunicado hoje divulgado, 45 associações e organizações não governamentais (ONG), incluindo os Advogados Sem Fronteiras e a Organização Mundial Contra a Tortura (OMCT) condenaram a dissolução do CSM e rejeitaram "qualquer interferência do Executivo no funcionamento da justiça".

"Apesar das lacunas, o CSM permanece a única estrutura que garante a independência institucional da justiça em conformidade com a Constituição", indica o texto.

O comunicado admite ainda a necessidade de "uma reforma estrutural do sistema judiciário", mas que não poderá ser cumprida "através da concentração do poder nas mãos de uma única pessoa em circunstâncias excecionais" e "na ausência de pilares do Estado de direito", como o Tribunal Constitucional e o parlamento.