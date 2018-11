Tunísia nomeia judeu para o Ministério do Turismo

RTP14 Nov, 2018, 17:23 | Mundo

Entre uma crise económica e política na Tunísia, a aprovação da reforma está a ser considerada como uma vitória para o primeiro-ministro sobre os seus opositores, incluindo os que pertencem ao seu próprio partido, Nidaa Tounes.



Os membros do partido exigiram recentemente a demissão de Chahed, alegando que o seu Governo fracassou na missão de ressuscitar a economia.



Apesar das críticas, o primeiro-ministro decidiu nomear dez novos ministros para diversos gabinetes, entre os quais o do Serviço Público, cujo ministro passou a ser Kamel Morjan, antigo ministro das Relações Externas sob o Governo do ex-presidente tunisino Zine Ben Ali.Inalterados permanecem os ministérios das Finanças, Negócios Estrangeiros e do Interior.



“Desde há dois anos [quando Chahed tomou posse] que estávamos a trabalhar sob bombardeamentos aleatórios de fogo amigável”, afirmou o primeiro-ministro da Tunísia.



“Não encontrámos apoio político nas reformas nem na luta contra a corrupção. Não é possível continuar assim, pois precisamos de clareza para avançar com a revitalização da economia e para acabar com a crise política”, acrescentou.

“Golpe contra o partido”

Youssef Chahed tem estado envolvido numa guerra interna com o líder do seu partido, Hafedh Caid Essebsi, que é também filho do Presidente tunisiano. Essebsi acusa o primeiro-ministro de fracassar no combate à inflação e ao desemprego.



“Esta remodelação representa um golpe contra o partido”, declarou Sofian Toubel, membro do Nidaa Tounes. “Chahed não o consultou acerca destas mudanças”.



As exigências do partido, entre as quais a da demissão do primeiro-ministro, foram apoiadas pela União Geral dos Trabalhadores da Tunísia, sindicato que se opôs ao plano de Chahed para inspecionar as empresas públicas que apresentassem prejuízos.