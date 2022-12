Tunisinos votam hoje para eleger Parlamento sem poderes reais

A nova Assembleia de 161 deputados substituirá a que Saied havia destituído a 25 de julho de 2021, após meses de bloqueios políticos no sistema em vigor desde o derrube da ditadura de Zine El Abidine Ben Ali, durante a primeira revolta da Primavera Árabe, em 2011.

Se esta câmara (formalmente dissolvida em Março) era um polo de poder com vastas prerrogativas, aquela que emergirá das eleições legislativas, no final de uma segunda volta marcada para fevereiro ou março, será dotada de poderes muito limitados, sob um nova Constituição que Saied fez aprovar no verão passado num referendo marcado por uma elevada abstenção (quase 70%).

No novo Parlamento de poderes muito limitados, será praticamente impossível derrubar o Governo através de uma moção de censura e qualquer projeto de lei deve ser apresentado por pelo menos 10 deputados e os textos apresentados pelo presidente terão prioridade.

Denunciando a concretização de um "golpe de Estado contra a Revolução" que permitiu a única verdadeira democracia no mundo árabe, quase todos os partidos políticos boicotaram a votação, entre eles o de inspiração islâmica Ennahdha, força política que durante 10 anos dominou o Parlamento entretanto dissolvido.

Saied responsabiliza a crise política pela corrupção profundamente enraizada no sistema político-partidário na Tunísia, onde reinavam deputados "membros de redes de contrabando" e "sem preocupação pelas necessidades económicas e sociais do povo".

Além disso, Saied criticou o sistema eleitoral resultante da Constituição de 2014, após a revolução tunisina de 2010, considerando que foi elaborada "à medida" dos interesses de determinados grupos políticos.

"Não reconheceremos os resultados das eleições", assumiu Ahmed Néjib Chebbi, presidente da Frente de Salvação Nacional (FSN), coligação da oposição e da qual o Ennahdha é membro.

Em declarações à imprensa, Chebbi salientou que a votação "vai empurrar o país para uma crise política ainda maior", alusão ao facto do adiamento indefinido de um "exame económico" ao país por parte do Fundo Monetário Internacional (FMI), que estava previsto para começar na próxima segunda-feira.

Segundo Chebbi, que frisou que os cofres nacionais estão "vazios", o adiamento "ameaça o equilíbrio económico" da Tunísia, que necessita urgentemente de um novo empréstimo no montante de pelo menos 2.000 milhões de dólares (1.870 milhões de euros). Também a toda-poderosa central sindical UGTT considera as eleições "inúteis".