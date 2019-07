Turbulência "severa" faz 37 feridos num voo da Air Canada

RTP12 Jul, 2019, 09:54 | Mundo

Passageiros bateram com as cabeças no teto do avião, máscaras de oxigénio libertadas, malas caíram das bagageiras e carrinhos sobre comissárias de bordo. Este foi o cenário do voo da Air Canada, que partiu de Vancouver com destino a Sidney, Austrália.







A aeronave Boeing 777-200 encontrou uma repentina "turbulência de céu claro, cerca de duas horas depois de passar o Havai", disse a companhia área. Encontrava-se a sensivelmente 11 mil metros de altitude (ou 36 mil pés) e a 966 quilómetros de Honolulu, Havai. A CBC , rede de televisão canadiana, fala em "turbulência severa e inesperada".

















Vários passageiros não terão tido tempo para colocar os cintos de segurança, e alguns bateram com as cabeças no teto.





"Algumas pessoas que não tinham cinto voaram e bateram com as cabeças no teto e tudo, por isso foi muito intenso", disse um passageiro ao canal de televisão local, KHON.





Há também relatos de sangue e dentes perdidos na cabine.





O avião, que transportava mais de 200 passageiros e 15 tripulantes, foi forçado a fazer uma aterragem de emergência no aeroporto internacional Daniel K. Inouye, em Honolulu.







A tripulação do voo da Air Canada pediu apoio médico, segundo a Autoridade Federal de Aviação dos Estados Unidos. A companhia área providenciou ainda um hotel até que um novo voo para a Austrália fosse marcado.





"A nossa primeira prioridade é sempre a segurança dos nossos voos, passageiros e tripulação, e, como precaução, pedimos apoio médico para examinar os passageiros em Honolulu", disse a companhia.