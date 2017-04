Turcos decidem em referendo se reforçam poderes de Erdogan

Se a reforma for aprovada, o cargo de primeiro-ministro é eliminado e os poderes são transferidos para o chefe de Estado.



Uma vitória do "Sim" permitirá ainda concretizar 18 reformas constitucionais que dão ao presidente o poder para designar ministros e altos responsáveis oficiais, nomear metade dos membros da mais alta instância judicial do país, declarar o estado de emergência e emitir decretos.

Sondagens apontam empate técnico

Cerca de 58 milhões de turcos vão pronunciar-se sobre a reforma de Recep Tayyip Erdogan, na prática, a substituição do sistema parlamentar por um regime presidencialista.



Para os apoiantes de Erdogan, as alterações à Constituição vão introduzir a estabilidade de que o país necessita. Os opositores receiam que apenas signifique mais um passo em direção a um regime autocrático controlado pelo atual "homem-forte" da Turquia.



Na reta final da campanha as sondagens mais credíveis indicavam que o "Sim" e o "Não" ao novo sistema presidencialista estavam praticamente empatados, com alguns estudos de opinião a referirem-se a apenas meio ponto de diferença.



No sábado, Erdogan e a oposição promoveram os últimos comícios de campanha para tentar convencer o grande número de eleitores indecisos para um escrutínio que se prevê muito disputado.



O chefe de Estado e, na prática, o líder do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, islamita-conservador, no poder desde finais de 2002) participou em quatro iniciativas eleitorais e o seu primeiro-ministro em cinco, todas em Istambul.



O dirigente do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), Kemal Kiliçdaroglu, optou por permanecer nos arredores de Ancara, enquanto o pró-curdo Partido Democrático dos Povos (HDP, esquerda) terminou a campanha em Diyarbakir (sudeste), a região do país com maioria de população curda.





