Turcos elegem presidente e decidem rumo do país

A votação vai decidir a sobrevivência política do atual presidente, Recep Tayyip Erdogan. A maioria das sondagens antecipa a vitória do principal opositor, Kemal Kilitsh-Darôglu, e o resultado vai definir se a Turquia se mantém com um sistema presidencialista ou se regressa ao sistema parlamentar.