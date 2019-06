Turismo mostra Portugal aos brasileiros

Trata-se da segunda edição do "Portugal 360" que inclui gastronomia, cultura e onde e como investir em Portugal., como conta o jornalista da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.



O Turismo de Portugal espera que mais de 30 mil brasileiros passem pela Cidade das Artes, onde irão atuar a fadista Carminho e António Zambujo no festival do Fado.