Turismo mundial deve perder 1,78 biliões de euros em 2021

Esta estimativa, semelhante às perdas sofridas em 2020, surge à medida que foram introduzidas novas restrições, particularmente na Europa, para lidar com uma nova vaga da epidemia e evitar que a variante Ómicron, detetada pela primeira vez na África do Sul, se espalhe por todo o mundo.Estes últimos desenvolvimentos mostram que "" e que o setor do turismo não está imune a perigos suscetíveis de causar "enormes danos" económicos, disse à agência francesa AFP, o Secretário-Geral da OMT, Zurab Pololikashvili.Segundo a agência especializada das Nações Unidas, que realizará a sua Assembleia Geral em Madrid, Espanha, de 30 de novembro a 3 de dezembro,do que antes da pandemia.", disse Zurab Pololikashvili, que espera que 2022 seja um ano muito melhor do que 2021.





Recuperação lenta e desigual







Segundo o barómetro publicado pela agência das Nações Unidas, as chegadas de turistas internacionais "recuperaram durante a estação do Verão", sugerindo uma melhoria após um início lento do ano, graças "à rápida progressão das vacinas".Contudo, "", refere um comunicado da OMT, atribuindo essa situação a ""., disse a organização sediada em Madrid.Outros países, contudo, praticamente não viram turistas, nomeadamente na Ásia e na região do Pacífico, onde muitos Estados ainda proíbem viagens "não essenciais".De acordo com a OMT, 46 países permanecem nesta fase completamente fechados aos turistas, ou seja, um em cada cinco destinos, e 55 estão parcialmente fechados. Em contrapartida, quatro países levantaram todas as restrições: Colômbia, Costa Rica, México e República Dominicana.Esta situação cria "confusão" e dificulta a retoma da atividade, diz a agência das Nações Unidas, que





Perspetivas sombrias







Devido às incertezas que rodeiam a evolução da epidemia, a OMT não apresenta, nesta fase, uma estimativa do número de turistas que poderiam viajar para o estrangeiro em 2022. Mas adverte que a recuperação será "lenta" e "frágil".As "taxas de vacinação desiguais" e "novas estirpes de covid-19", incluindo a variante Ómicron, poderão dificultar esta "recuperação", sublinha a organização, que também teme os efeitos do "recente aumento dos preços do petróleo" nas viagens.Face a estes obstáculos,, conclui a OMT, que planeou debater estas questões na sua Assembleia Geral na capital espanhola.A reunião, que contará com a participação de representantes dos 159 estados-membros, estava inicialmente agendada para Marraquexe, Marrocos. No entanto, Marrocos decidiu não acolher o evento devido ao ressurgimento dos casos covid-19 em muitos países.