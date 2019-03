Turista de Macau morre ao cair de precipício no Grand Canyon, Estados Unidos

Lusa29 Mar, 2019, 11:39 | Mundo

"Já fomos notificados pela indústria do turismo e podemos confirmar o caso", afirmou fonte do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo, acrescentando que as autoridades estão a acompanhar o caso. A informação foi avançada pelo canal português da Rádio Macau.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), um helicóptero resgatou o corpo na tarde de quinta-feira, a cerca de 300 metros abaixo da superfície do Grand Canyon West, na reserva Hualapai, fora dos limites do parque nacional.

O homem, de 50 anos, tropeçou e caiu de uma ravina quando tentava tirar uma fotografia, na zona do Eagle Point, onde os turistas são alertados para não se aproximarem da beira do precipício, disse o porta-voz do parque David Leibowitz.

A AP indicou que este é o segundo acidente mortal esta semana no Grand Canyon, uma das atrações turísticas mais populares dos Estados Unidos com perto de 6,4 milhões de visitantes em 2018.

O Grand Canyon West recebe cerca de um milhão de visitantes todos os anos.