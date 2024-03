Turistas de dois navios de cruzeiro "invadem" Dili

Entre o grupo de turistas, que vai permanecer oito horas em Díli, encontra-se o general australiano Peter Cosgrove, que liderou, entre 1999 e 2000, a missão de manutenção de paz em Timor-Leste (Força Internacional para Timor-Leste), durante a transição para a independência.

"Estou aqui como turista. Cheguei num dos navios de cruzeiro que estão no porto. Mas é maravilhoso estar de volta à cidade, bem como a Timor-Leste. Uma local que visitei muitas vezes", afirmou Peter Cosgrove, que também foi governador-geral da Austrália entre 2014 e 2019, no final de um encontro com o chefe de Estado timorense, José Ramos-Horta.

Os dois navios transportam cerca de 800 turistas, que vão visitar vários locais turísticos de Díli e Gleno, no município de Ermera, para conhecerem o processo de produção do café, disse a diretora de Marketing e Turismo e Relações Internacionais do país, Ivania Gonçalves, citada na imprensa timorense.

De Díli, os turistas seguem para Kupang, na Indonésia.