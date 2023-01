Turistas e residentes de Macau comemoram início do ano novo lunar do Coelho

Com 238 metros de comprimento e acompanhado por 18 leões, o dragão dourado partiu das Ruínas de São Paulo, fez um percurso pela zona histórica da cidade para transmitir votos de boa fortuna a todos os residentes e visitantes, afastando-se depois do centro para terminar junto à Torre de Macau.

Desde o início de dezembro, em que as autoridades do território anunciaram o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção da covid-19, à semelhança do que aconteceu na China, depois de quase três anos de rigorosas restrições, o número de visitantes tem vindo a aumentar gradualmente.

Até às 11:00 (03:00 em Lisboa), 10.022 turistas tinham entrado em Macau, com as autoridades a esperarem um máximo de 50 mil visitantes diários durante o ano novo lunar, menos 70% do que antes da pandemia, devido à situação ainda irregular dos transportes marítimos e aéreos.

No sábado, o chefe do Governo de Macau disse acreditar que, a partir do terceiro dia do novo ano lunar, o número de turistas irá subir de forma gradual, acrescentando que "não vai definir, neste momento, uma meta exata", de acordo com um comunicado oficial.

Numa visita à feira de flores na praça do Tap Seac, Ho Iat Seng afirmou que "ainda não sabe se é possível concretizar, dentro de uma ou duas semanas, a retoma das excursões" da China para Macau.

Devido aos feriados do ano novo lunar, "a taxa de reserva de quartos de hotel em Macau antes do 15.º dia lunar é elevada, por isso, em termos de preços de alojamento em hotéis, não é o momento mais adequado para promover viagens de excursões", indicou.

"A retoma das excursões depende da situação em Macau, e se se atrasar um pouco a implementação desta medida, será melhor e o ideal para o custo ou preço das excursões, contribuindo para uma melhor transição entre o pico que se vive agora e uma altura mais tranquila no setor de turismo", sublinhou, de acordo com a mesma nota.

Há mais de uma semana, em 13 de janeiro, Macau recebeu quase 47 mil visitantes, o valor diário mais elevado no território desde que foi detetado o primeiro caso de covid-19, há quase três anos, indicou a Direção dos Serviços de Turismo (DST).

Na altura, o diretor substituto da DST, Cheng Wai Tong, afirmou que não ia ser possível "de um momento para o outro registar o mesmo número de visitantes" que no período do ano novo lunar de 2019, em que visitaram Macau 170 mil turistas por dia.

"Não vamos conseguir ter todas as carreiras de `ferries` a funcionar como antes da pandemia [de covid-19]. É impossível a retoma total dos voos e, por isso, é mais uma questão dos transportes que trazem os turistas", considerou.

Relativamente às reservas hoteleiras para a época festiva, o representante da DST sublinhou que, naquele momento, a taxa situava-se entre os 30 e os 50%.

Durante o período do Festival da Primavera, vários eventos vão decorrer em toda a cidade: no terceiro e sétimo dias do ano novo lunar, terça-feira e sábado, respetivamente, realiza-se, na zona centro e norte da cidade, a parada de celebração do ano do Coelho, com 18 carros alegóricos.

Naqueles dias e também a 05 de fevereiro, dia do Festival das Lanternas, terão lugar espetáculos de fogo-de-artifício, além de outras atividades, como queima de panchões [cartuchos de pólvora revestidos por papel vermelho], fogo-de-artifício e feiras, além de, pela primeira vez este ano, um projeto piloto transformar a avenida Almeida Ribeiro, no centro, numa área pedonal, com concertos e programas de entretenimento.