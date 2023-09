Turistas franco-marroquinos em jet-sky são baleados por autoridades argelinas

A guarda costeira argelina matou a tiro dois turistas que cruzaram a fronteira marítima entre Marrocos e Argélia quando passeavam em jet-sky. Estavam entre um grupo de quatro cidadãos com dupla nacionalidade, franco-marroquina, que partiram do resort marroquino de Saiidia, muito próximo da linha fronteiriça com território argelino.