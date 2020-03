Turquia acusa Grécia de matar um migrante, Grécia nega "categoricamente"

De acordo com o gabinete do governador da cidade turca de Edirne, os militares gregos abriram fogo quando um grupo de migrantes que estava na Turquia tentou forçar a entrada na Grécia, cerca das 11:00 (08:00 em Lisboa), tendo atingido um deles no peito.

"A Turquia está a divulgar notícias falsas", assegurou o porta-voz do Governo grego, Stelios Petsas.

"Nego categoricamente" que a Grécia tenha atirado sobre migrantes que tentavam atravessar a fronteira da Turquia para a Grécia, disse.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou hoje a Grécia de violar tratados internacionais de direitos humanos e de "afundar barcos" e disparar balas reais em refugiados que tentam entrar no país a partir da Turquia.

"Os gregos, que usam todos os meios para impedir que os migrantes entrem no seu território -- chegando a afogá-los ou matando-os com balas reais - não se devem esquecer de que, um dia, também poderão precisar de compaixão", afirmou Erdogan num discurso hoje realizado em Ancara.

Erdogan lembrou que muitos gregos escaparam do país durante a Segunda Guerra Mundial e pediu ao Governo grego que "respeite os refugiados que chegam ao seu território".

O chefe de Estado turco invocou mesmo o artigo 14.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconhece o direito de qualquer pessoa a pedir asilo em qualquer país, em caso de perseguição.

"Os países que fecham as suas fronteiras, afundam barcos de refugiados e forçam-nos a voltar estão a violar" a Declaração, disse.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, estão hoje em Ancara para discutir a crise migratória com o Governo turco.