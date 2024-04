Turquia acusa Netanyahu de arrastar a região para a guerra para se manter no poder

"É óbvio que (Benjamin) Netanyahu está a tentar arrastar a região para a guerra para se manter no poder", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, numa conferência de imprensa no Qatar.

Fidan, que tinha ao lado o primeiro-ministro e chefe da diplomacia do Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, qualificou de "persistente" o risco de o conflito em Gaza se estender à região.

"Vamos redobrar os nossos esforços para pôr fim a esta guerra", acrescentou no final de um encontro com Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

Fidan afirmou também que hoje manteve "três horas" de conversações em Doha com o líder do Hamas, Ismaïl Haniyeh, e com membros do gabinete político do movimento islamita palestiniano, nomeadamente sobre o cessar-fogo em Gaza.

Haniyeh deverá ser recebido este fim de semana na Turquia pelo Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, um dos líderes mais críticos de Israel desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.