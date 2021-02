Turquia admite não utilizar mísseis adquiridos à Rússia

"Estamos abertos a uma negociação de um modelo semelhante ao que está em vigor para o S-300, presente na ilha de Creta, na Grécia", disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, numa entrevista ao jornal Hurriyet.

A compra dos mísseis russos por Ancara prejudicou as relações com Washington, nos últimos anos, depois de os Estados Unidos terem dito que aquelas armas são incompatíveis com os sistemas de defesa a NATO, de que a Turquia é membro, tal como os EUA.

Perante fortes protestos da Turquia, em 1999 Chipre desistiu da intenção de instalar no seu território mísseis S-300 encomendados à Rússia, tendo-os colocado em Creta, no âmbito de um acordo com Atenas.

Posteriormente, a Grécia tornou-se proprietária desses mísseis, que só foram usados durante um exercício militar em 2013.

O ministro da Defesa turco disse agora que a Turquia não precisa de usar os S-400, mantendo-os no estado "não operacional" na ilha de Creta.

"Estes sistemas (de defesa aérea) serão usados de acordo com o estado da ameaça. Nós decidiremos", explicou Akar.

Em dezembro, Washington proibiu a concessão de todas as licenças de exportação de armas à agência do Governo turco responsável pela aquisição de equipamento militar, para punir Ancara pela aquisição dos S-400 russos.

Antes das sanções, os Estados Unidos também suspenderam a participação da Turquia no programa de fabricação do avião de guerra F-35, de última geração, acreditando que os S-400 poderiam revelar os seus segredos tecnológicos.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse na sexta-feira que a posição de Washington sobre o assunto "não mudou" e pediu à Turquia que "desista do sistema S-400".

O armazenamento de mísseis russos pela Turquia poderia, de acordo com alguns observadores, satisfazer as exigências norte-americanas.