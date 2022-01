Turquia apoia Presidente cazaque e convoca reunião de Estados turcófonos

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mavlut Çavusoglu, contactou hoje por telefone o seu homólogo cazaque, Mukhtar Tleuberdi, para discutir a crise no país centro-asiático, informou a agência oficial Anadolu.

Os dois ministros, juntamente com os chefes da diplomacia do Azerbaijão e Quirguistão (e eventualmente do Uzbequistão), devem analisar a crise no Cazaquistão durante uma reunião virtual na próxima terça-feira.

Esta organização, fundada em 2009 para promover a cooperação entre os países turcófonos (com língua de origem turca) é integrada pelos cinco países referidos e ainda pela Hungria, com o estatuto de observador. O Turquemenistão ainda não pertence ao conclave, devido ao seu estatuto de neutralidade.

Çavusoglu reiterou o apoio ao Governo cazaque emitido pelo Presidente turco, o islamita conservador Recep Tayyip Erdogan, que anunciou a disponibilidade de Ancara para fornecer "toda a assistência considerada necessária" ao Cazaquistão, um país petrolífero e o principal produtor mundial de urânio.

O Presidente cazaque, Kasim-Yomart Tokayev, anunciou hoje que deu a ordem de "disparar a matar", sem aviso prévio, contra os manifestantes, que qualificou de "bandidos".

Pelo menos 26 manifestantes e 18 membros das forças de segurança foram mortos e centenas ficaram feridos nos distúrbios e confrontos, e milhares de pessoas foram detidas.

O Presidente cazaque acusou hoje `media` e políticos estrangeiros de terem instigado os protestos, que se iniciaram no domingo após o anúncio de um aumento dos preços do gás liquefeito, um dos combustíveis mais utilizados nos transportes do país.

A Rússia enviou mais de 70 aviões militares e um número não determinado de soldados para o país vizinho, a pedido de Tokayev, que recorreu aos estatutos da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), uma aliança militar de seis ex-repúblicas soviéticas.

Para além dos soldados russos, também foram enviados para o Cazaquistão unidades militares da Bielorrússia, Tajiquistão, Quirguistão e Arménia, todos Estados-membros da OTSC.