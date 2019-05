Turquia assume papel crucial no bloqueio de terroristas para a Europa mas exige reciprocidade

António Mateus - RTP17 Mai, 2019, 10:30 / atualizado em 17 Mai, 2019, 12:01 | Mundo

"Só no mês passado foram detidos 132 militantes do Estado Islâmico", revelou ao jornalista António Mateus. "Nesta altura há milhares de jihadistas presos em cadeias turcas a aguardar julgamento".



"Outro ponto importante a mencionar é que a Turquia, com o que aconteceu em Idlib, na Síria, tem algo agora como que um caixote de lixo de movimentos radicais. Todos os movimentos radicais estão lá e a Turquia, junto com a Rússia, tenta controlar esta área, que creio continuará a ser um problema".



Investigador convidado da Sociedade Alemã para os Assuntos Externos (DGAP) em Bona, é também investigador principal do Center for European Integration Studies (ZEI) em Bona e da Landesverteidigungsakademie und Militarwissenshaftliches Büro des Bundesministeriums für Landesverteidigung em Viena.

Bagci responsabilizou entretanto os Estados Unidos pelo recurso de Ancara à opção de compra de um sistema de defesa anti-misseis (S-400) à Rússia, após sucessivas hesitações de Washington em fornecer à Turquia o sistema americano Patriot."Os arquitetos da boa relação entre a Turquia e a Rússia são os americanos porque não deram resposta às solicitações do governo turco", sublinhou Huseyin Bağci, que se encontra em Lisboa a convite da Universidade Autónoma de Lisboa.Apesar de o exportador de armas russo Rosoboronexport garantir que Moscovo começará a entregar já em julho a Ancara a encomenda de 2,5 mil milhões de dólares em componentes do S-400, Bağci está convicto que tudo está ainda em aberto, incluindo um recuo turco no negócio a compra também do sistemaaos Estados Unidos."A questão é, seja o que for que aconteça, se a Turquia comprar o sistema (russo) é um problema, mas se não o fizer também, será um problema", sublinhou. "Será sempre criticada num sentido ou noutro"."Numa perspetiva turca avanço sempre esta metáfora: Na Turquia as casas tem um quarto de convidados, com um jarro de água que só deve ser usado quando chegam hóspedes. Se não os há não se bebe daquela água. Vai-se à cozinha e bebe-se de lá" - explicou à RTP. "O que a Turquia fez com a Rússia foi uma pura concessão política".Destaques de uma entrevista exclusiva a emitir no "Olhar o Mundo" desta semana, a emitir no sábado, na RTP3, a partir das 14h20, e no domingo, na RTP2, a partir das 24h20.