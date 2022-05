Turquia com inflação perto dos 70%

O governo prometeu cortes no IVA para os bens de primeira necessidade, mas essa ação não fez com que a inflação caísse. Em pleno Ramadão, os preços aumentaram mais de 7 por cento. No total, a Turquia regista uma inflação de praticamente 70 por cento, a mais alta desde 2002.É uma escalada que torna o custo de vida cada vez mais insustentável na Turquia. A lira turca continua a sofrer um enorme colapso e os preços da energia aumentam sem parar. Acresce que a guerra na Ucrânia não traz previsões otimistas para a economia turca, já que o país importa muita energia e cereais tanto da Ucrânia como da Rússia.As taxas de juro encontram-se a 14 por cento, um valor instituído por Erdogan, uma teimosia que levou à queda da moeda turca.Com os economistas turcos falam em valores ainda mais altos, mais do dobro do que é anunciado, este poderia ser um obstáculo à reeleição de Erdogan. No entanto, é esperado que o presidente seja reeleito.



No entanto, o assunto é delicado, já que as promessas de prosperidade feitas por Erdogan não estão a concretizar-se.



A previsão da inflação por parte do Banco Central da Turquia também foi revista em alta, com uma estimativa para o fim do ano de quase 43 por cento, muito acima dos 23 por cento primeiramente previstos.



Especialistas internacionais têm visto o acontecimento como “vergonhoso” para a Turquia. Exemplo de Timothy Ash, da BlueAsset Management, e Jason Tuvey, da Capital Economics.



Para Ash, o valor da inflação é a prova do “falhanço espetacular” da política monetária da Turquia, enquanto Tuvey disse acreditar que a inflação continue a subir nos próximos meses, já que não há indicação de que o Banco Central da Turquia vá subir as taxas de juro.