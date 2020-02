Turquia condena ataques em Hanau e diz que razão foi hostilidade contra Islão

"É uma nova e grave manifestação do crescente racismo e hostilidade contra o Islão", afirmou o ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia, em comunicado publicado no seu site.

No comunicado, a Turquia pede ainda à Europa para "se unir contra o racismo e a xenofobia e falar a uma só voz".

"Apresentamos as nossas condolências às famílias das vítimas, especialmente às dos nossos cidadãos", acrescenta a nota, confirmando a presença de turcos entre os mortos.

O alegado autor dos tiroteios, um alemão defensor da extrema-direita de 43 anos, tinha licença de porte de armas, tendo atacado dois locais frequentados por estrangeiros na quarta-feira à noite na cidade de Hanau, perto de Frankfurt.

Aparentemente, o atacante terá atirado aleatoriamente a partir de um carro, causando um total de nove mortos e cinco feridos graves.

O seu corpo sem vida e o da sua mãe foram encontrados hoje de manhã na sua casa, elevando o número total de mortos para 11.

O ministro regional do Interior do estado federado de Hesse, Peter Beuth, confirmou que as autoridades consideram que o crime teve motivação xenófoba, enquanto o procurador-geral da Alemanha assumiu a investigação no pressuposto de se ter tratado de um ato terrorista.