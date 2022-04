Turquia convoca diplomata iraquiano para defender a sua operação militar

"O encarregado de negócios da embaixada do Iraque foi convocado para lhe ser comunicada a nossa perplexidade em relação às declarações das autoridades iraquianas sobre a operação Griffe-Verrou e às acusações sem fundamento feitas nesse contexto", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco num comunicado.

"Foi-lhe enviada uma nota explicando o nosso ponto de vista", acrescentou o ministério.

A Turquia anunciou na segunda-feira ter lançado uma nova ofensiva aérea e terrestre contra os rebeldes curdos turcos instalados no norte do Iraque.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou na quarta-feira que as autoridades iraquianas e o Governo do Curdistão iraquiano autónomo apoiavam esta ofensiva, mas as partes envolvidas desmentiram-no.

Reagindo na quarta-feira à noite, a diplomacia iraquiana disse tratar-se de "puras acusações".

Numa linguagem prudente, evitando mencionar a reclamação apresentada por Bagdad, o MNE turco indicou que "os pedidos insistentes" de Ancara para as autoridades iraquianas "porem fim à presença da organização terrorista" no seu território não foram atendidos.

Precisando que está "pronta para cooperar estreitamente com o Iraque para combater a organização terrorista", a Turquia disse que continuará "a tomar as medidas necessárias" no âmbito do seu "direito de legítima defesa, enquanto a organização terrorista continuar a representar uma ameaça para a sua segurança a partir do território iraquiano".

A ofensiva turca lançada na noite de domingo para segunda-feira com grande número de unidades de comandos e de helicópteros de combate concentra-se em três regiões próximas da fronteira turca contra posições do PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão), um grupo classificado como "terrorista" por Ancara e seus aliados ocidentais.

Os `raides` turcos contra o PKK são recorrentes no norte do Iraque, particularmente na região autónoma do Curdistão do Iraque, onde o PKK dispõe de bases e campos de treino.

Tais operações militares fazem com que o embaixador turco em Bagdad seja regularmente chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano, porque elas complicam as relações entre o Governo central iraquiano e Ancara, um dos principais parceiros comerciais do Iraque.