Turquia de Erdogan está "cansada" de esperar pela adesão à UE

Jorge Almeida - RTP05 Jan, 2018, 18:40 | Mundo

A Turquia “não pode implorar permanentemente uma entrada na UE”, disse com todas letras Tayyip Erdogan, durante uma conferência de imprensa conjunta, no Eliseu, com o Presidente francês.



Minutos antes, Emmanuel Macron exortara o convidado a “respeitar o Estado de direito“, colocando de lado uma eventual adesão da Turquia à União Europeia. Para o chefe do Eliseu o futuro passa por uma aposta no reforço da cooperação.







Erdogan deslocou-se a Paris para se reunir com o Chefe de Estado francês, mas a viagem acabou marcada por protestos de rua contra a deterioração da liberdade de imprensa e dos Direitos Humanos na Turquia.



Questionado pelos jornalistas, Erdogan repetiu que o seu país é “um Estado de direito acima de tudo”.

Macron interpela Erdogan

Na conferência de impresa, Macron disse ter questionado o Presidente turco sobre casos específicos de jornalistas, através de uma lista fornecida pela organização Repórteres Sem Fronteiras.



Erdogan respondeu que o sistema judicial da Turquia é independente, mas que vai pedir ao ministro da Justiça mais informações sobre os casos apresentados.







Segundo o site na internet dos Repórteres Sem Fronteiras, “dezenas de jornalistas são colocados atrás das grades sem julgamento, tornando a Turquia a maior prisão do mundo para os profissionais da comunicação”.