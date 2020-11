Turquia destaca sintonia de Trump e Erdogan, mas trabalhará com quem vencer

"Temos de respeitar a decisão do povo norte-americano e já antes trabalhámos tanto com governos democratas como com republicanos", disse Mevlut Cavusoglu numa conferência de imprensa em Antalya, quando questionado sobre a competição entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden nas eleições de terça-feira.

"Claro que as relações pessoais importam. No passado algumas questões muito difíceis puderam ser resolvidas graças às boas relações pessoais entre Trump e o nosso presidente. Mas outros problemas continuam a existir", disse.

Cavusoglu sublinhou que as relações entre os dois países se baseiam "nas instituições", para adiantar: "teremos a mesma atitude de cooperação com o novo Governo, seja ele qual for".

O chefe da diplomacia turca declarou-se ainda "preocupado" com "a tensão e divisão" nos Estados Unidos e pediu que a contagem dos votos "seja democrática e transparente".

Os votos das eleições norte-americanas continuam a ser contados e Trump insistiu na quinta-feira que é objeto de fraude eleitoral.

Segundo as últimas projeções, Donald Trump tem já 214 delegados assegurados no Colégio Eleitoral e Joe Biden conta com 264 delegados. O vencedor deve conseguir 270.