Turquia detém 38 suspeitos de pertencerem ao grupo extremista Estado Islâmico

28 Dez, 2017

Agentes de unidades especiais antiterroristas entraram durante a madrugada em várias casas em duas zonas de Bursa, a quarta cidade da Turquia com 2,9 milhões de habitantes, e da localidade de Inegol, na mesma província.

Entre os detidos, cujo interrogatório ainda continuava esta manhã, há alguns cidadãos sírios, acrescentou a agência, sem outros pormenores.

Nas últimas semanas, a polícia intensificou as incursões contra as células do EI na Turquia e na passada terça-feira deteve 12 suspeitos na cidade de Adana.

As autoridades disseram temer que a rede fundamentalista islâmica possa estar a planear um atentado durante esta época festiva.

No ano passado, um elemento do EI matou a tiro 39 pessoas numa discoteca de Istambul.

Como precaução, as autoridades municipais de Istambul proibiram as celebrações de rua de Ano Novo em dois dos distritos da cidade com mais vida noturna, incluindo a praça Taskim, lugar tradicional para os festejos de fim de ano.