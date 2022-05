Turquia diz que reaproximação com Israel pode ajudar a causa palestiniana

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, está de visita a Jerusalém, na primeira visita de um alto funcionário turco a Israel em 15 anos, para tentar restabelecer as relações entre os dois países, após vários anos de tensão diplomática.

Durante uma conferência de imprensa conjunta com Yair Lapid, o seu homólogo israelita, Cavusoglu disse que "trabalhar numa agenda positiva também pode ajudar a abordar as divergências de maneira mais construtiva" e defendeu que a normalização das relações entre os dois países também pode contribuir para uma "solução pacífica no conflito entre Israel e a Palestina".

Cavusoglu disse ainda que se tinha encontrado com o Presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, na Cisjordânia ocupada, onde garantiu que a normalização de relações com Israel não trairá o apoio turco à causa palestiniana.

Sobre as relações entre a Turquia e Israel, Yair Lapid que os dois países "sempre souberam regressar ao diálogo e à cooperação", e concordou com Cavusoglu que admitiu que as negociações em curso poderão rapidamente levar a resultados positivos.

"Apesar das nossas diferenças, a continuação do diálogo sustentado será benéfica", disse o chefe da diplomacia turca.

Turquia e Israel foram aliados próximos, durante muitos anos, mas as relações ficaram tensas sob a presidência turca de Recep Erdogan, que é um crítico das políticas de Israel em relação aos palestinianos.

As tensões entre os dois países agravaram-se, em 2010, depois de forças israelitas terem agredido uma frota com destino a Gaza que transportava ajuda humanitária para palestinianos que rompera um bloqueio israelo-egípcio.

"Mas mesmo tem tempos de tensão política, a cooperação económica entre os dois países sempre aumentou", lembrou hoje Lapid.