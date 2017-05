Turquia e Rússia normalizam relações

Graça Andrade Ramos - RTP 03 Mai, 2017, 16:35 / atualizado em 03 Mai, 2017, 17:05 | Mundo

Os dois Presidentes concordaram ainda na necessidade de estabelecer na Síria zonas para "desescalar" o conflito que dura desde 2011.









Os dois Governos concordaram ainda no levantamento de todas as restrições comerciais, exceto nas exportações turcas de tomate para a Rússia, que deverão continuar condicionadas nos prócximos três a cinco anos. O Presidente turco afirma contudo que serão encontradas soluções temporárias.



Já a importação turca de trigo russo será retomada "dentrop de dias", confirmou o vice-primeiro ministro russo Arkady Dvorkovich, aos jornalistas.



A Turquia é o segundo maior cliente do trigo russo atrás do Egito e o primeiro importador do óleo de girassol russo. Moscovo acusa Ancara de ter imposto em março o que chama tarifas de importação proibitivamente altas.



Contudo, afirmou Vladimir Putin durante a conferência conjunta depois da reunião, estas zonas tampão, se chegarem a ser implantadas, têm de ter como objetivo a implementação de um cessar-fogo no país.Serão assim necessárias mais discussões para estabelecer os detalhes de como irão operar, disse o Presidente russo. Deverão, por exemplo, ser zonas de exclusão aérea.Recep Tayyip Erdogan afirmou por seu lado estar convicto de que o Presidente russo será capaz de desempenhar um papel crucial num cessar fogo na Síria.Garantiu ainda que a Turquia irá continuar a tomar medidas contra ameaças às suas fronteiras a sul, com a Síria e o Iraque.Com esta reunião, Rússia e Turquia colocaram um ponto final na recente crise iniciada quando Ancara abateu um caça russo perto da fronteira com a Síria em 2015.Moscovo retaliou na altura com sanções económicas.Putin afirmou esta tarde que as relações entre o Kremlin e Ancara estão agora completamente normalizadas."Há algum tempo os nossos laços bilaterais foram testados. Agora podemos dizer com certeza que o período de recuperação dos laços russo-turcos está terminado", referiu o Presidente russo."Estamos a voltar a cooperação normal", garantiu.Putin anunciou ainda que a Rússia e a Turquia vão lançar um fundo de investimento comum, de até mil milhões de dólares, e disse que Moscovo estava disponível para ajudar a Turquia a reforçar as medidas de segurança em torno dos seus resorts, muito frequentados por turistas russos.