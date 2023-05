Turquia. Erdogan deseja futuro promissor para a democracia no país

Os dois homens que lutam pelo poder o atual Presidente e o opositor já votaram.



Tayip Erdogan afirmou que quer um futuro proveitoso para o país e para a democracia turca.



A maioria das sondagens antecipa a derrota do atual Chefe de Estado, no poder há 20 anos.



Erdogan enfrenta o líder do Partido Republicano do Povo.



Esta manhã, depois de exercer o direto de voto, o líder da oposição agradeceu a todos os que hoje votam a favor da democracia.